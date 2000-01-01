Таргариен Визерис II — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Визерис II

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

172

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таргариен Деймон

Мать: Таргариен Рейнира

Рождение ребёнка
135

Сын: Таргариен Эйгон IV

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
140

Сын: Таргариен Эймон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таргариен Нейрис

Мать ребёнка: не указана

Смерть
172
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