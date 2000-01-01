Таргариен Визерис II
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти172
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таргариен Деймон
Мать: Таргариен Рейнира
Рождение ребёнка
135
Сын: Таргариен Эйгон IV
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
140
Сын: Таргариен Эймон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргариен Нейрис
Мать ребёнка: не указана
Смерть
172