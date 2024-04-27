Колосов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Бракосочетание
Между 28.11.1920 и 29.12.1925
Рождение ребёнка
29.12.1925
Сын: Колосов Виктор
Мать ребёнка: Колосова (Педдер) Ольга Гансовна
Рождение ребёнка
Между 29.12.1925 и 05.05.1944
Дочь: Kolosov (Kolosov) Liisi
Мать ребёнка: Колосова (Педдер) Ольга Гансовна
Рождение ребёнка
Между 29.12.1925 и 05.05.1944
Сын: Kolosov Robert
Мать ребёнка: Колосова (Педдер) Ольга Гансовна
Рождение ребёнка
Между 29.12.1925 и 05.05.1944
Дочь: Kolosov (Kolosov) Neunora
Мать ребёнка: Колосова (Педдер) Ольга Гансовна
Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
Suure-Jaani kalmistu