Колосов Александр 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колосов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

1925 г.р.
Между 1925 и 1944 г.р.
Между 1925 и 1944 г.р.
Между 1925 и 1944 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Бракосочетание
Между 28.11.1920 и 29.12.1925

Жена: Колосова (Педдер) Ольга Гансовна

Рождение ребёнка
29.12.1925

Сын: Колосов Виктор

Мать ребёнка: Колосова (Педдер) Ольга Гансовна

Рождение ребёнка
Между 29.12.1925 и 05.05.1944

Дочь: Kolosov (Kolosov) Liisi

Мать ребёнка: Колосова (Педдер) Ольга Гансовна

Рождение ребёнка
Между 29.12.1925 и 05.05.1944

Сын: Kolosov Robert

Мать ребёнка: Колосова (Педдер) Ольга Гансовна

Рождение ребёнка
Между 29.12.1925 и 05.05.1944

Дочь: Kolosov (Kolosov) Neunora

Мать ребёнка: Колосова (Педдер) Ольга Гансовна

Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
Suure-Jaani kalmistu

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