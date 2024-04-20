Труненкова (Гаранина-Тихомирова) Александра Григорьевна
Место рожденияВладимирская губ., Александровский уезд, Ботовская волость, дер. Алексеево
Дата рожденияМежду 1881 и 1882
Дата смертиПосле ?.01.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.1902
Свидетели: | - по жениху - Владимирской губ., Александровского уезда, Ботовской волости, дер. Алексеевой крестьяне Василий Григорьевич Тихомиров и Степан Филиппович Антипов | - по невесте - Сергиева П... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1905
Сын: Труненков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Труненков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
16.03.1907
Дочь: (Труненкова) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Труненков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
05.03.1911
Сын: Труненков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Труненков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
17.11.1912
Дочь: (Труненкова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Труненков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
11.01.1915
Сын: Труненков Семен Николаевич
Отец ребёнка: Труненков Николай Сергеевич
Смерть
После ?.01.1915