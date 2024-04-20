Труненкова (Гаранина-Тихомирова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТруненкова (Гаранина-Тихомирова) Александра Григорьевна

Труненкова (Гаранина-Тихомирова) Александра Григорьевна

Место рождения

Владимирская губ., Александровский уезд, Ботовская волость, дер. Алексеево

Дата рождения

Между 1881 и 1882

Дата смерти

После ?.01.1915

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.1902

Муж: Труненков Николай Сергеевич

Свидетели: | - по жениху - Владимирской губ., Александровского уезда, Ботовской волости, дер. Алексеевой крестьяне Василий Григорьевич Тихомиров и Степан Филиппович Антипов | - по невесте - Сергиева П... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1905

Сын: Труненков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Труненков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
16.03.1907

Дочь: (Труненкова) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Труненков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
05.03.1911

Сын: Труненков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Труненков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: (Труненкова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Труненков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
11.01.1915

Сын: Труненков Семен Николаевич

Отец ребёнка: Труненков Николай Сергеевич

Смерть
После ?.01.1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.