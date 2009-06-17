Рябова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.2009

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2009

Отец: Рябов Андрей Александрович

Мать: Рябова Елена Леонидовна

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