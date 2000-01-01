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Котельников Григорий Лукич

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Место рождения

Кухтино, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1771 и 1772

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

Между 1753 и 1754 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772

Отец: Котельников Лука Пименович

Мать: не указана

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793

Сын: Котельников Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Котельникова Матрона Даниловна

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800

Сын: Котельников Косма Григорьевич

Мать ребёнка: Котельникова Матрона Даниловна

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1843
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
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