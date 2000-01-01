Котельников Григорий Лукич
Место рожденияКухтино, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1771 и 1772
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772
Отец: Котельников Лука Пименович
Мать: не указана
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793
Сын: Котельников Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Котельникова Матрона Даниловна
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800
Сын: Котельников Косма Григорьевич
Мать ребёнка: Котельникова Матрона Даниловна
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1843
Кухтино, Удмуртская Республика Россия