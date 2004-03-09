Гладун Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.12.1957
Дата смерти09.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1957
Отец: Гладун Владимир Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.03.2004
г. Зима Иркутской области