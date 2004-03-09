Гладун Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладун Виктор Владимирович

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Место рождения

Ярмолинцы, Хмельницька область

Дата рождения

21.12.1957

Дата смерти

09.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1957

Отец: Гладун Владимир Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Ярмолинцы, Хмельницька область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.03.2004
г. Зима Иркутской области
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