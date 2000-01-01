Ноговицин Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноговицин Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.12.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.12.1967
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