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Звонарев Яков Иванович
Звонарев Яков Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1883
Пол
Мужской
Отец
Звонарев Иван Александрович
1849 г.р.
Мать
Звонарева (Шульгина) Александра Яковлевна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883
Отец:
Звонарев Иван Александрович
Мать:
Звонарева Александра Яковлевна
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