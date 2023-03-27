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Звонарев Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883

Отец: Звонарев Иван Александрович

Мать: Звонарева Александра Яковлевна

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