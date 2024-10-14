Ефимов Гавриил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Отец: Тимофеев Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Константинова Мавра
Бракосочетание
08.01.1873 ст.
Жена: Степанова Екатерина
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Гаврилова Степанида
Мать ребёнка: Степанова Екатерина
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.
Дочь: Гаврилова Пелагея
Мать ребёнка: Степанова Екатерина
Рождение ребёнка
05.02.1897
Сын: Гаврилов Федор
Мать ребёнка: Константинова Мавра
Смерть
Неизвестно