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Ефимов Гавриил

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Место рождения

Николаевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: Тимофеев Ефим

Мать: не указана

Николаевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Мавра

Бракосочетание
08.01.1873 ст.

Жена: Степанова Екатерина

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Гаврилова Степанида

Мать ребёнка: Степанова Екатерина

Николаевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.

Дочь: Гаврилова Пелагея

Мать ребёнка: Степанова Екатерина

Николаевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.02.1897

Сын: Гаврилов Федор

Мать ребёнка: Константинова Мавра

Николаевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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