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Савченко Андрей Тимофеевич

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Место рождения

Черновцы, Чернівецька область

Дата рождения

1885

Дата смерти

28.12.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Савченко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Савченко Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
01.03.1922

Сын: Савченко Николай Андреевич

Мать ребёнка: Савченко Анастасия Андреевна

Шкуратово, Миколаївська область
Смерть
28.12.1970
Москва, город федерального значения Москва
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