Савченко Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти28.12.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Савченко Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
01.03.1922
Сын: Савченко Николай Андреевич
Мать ребёнка: Савченко Анастасия Андреевна
Шкуратово, Миколаївська область
Смерть
28.12.1970
Москва, город федерального значения Москва