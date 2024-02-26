Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1951

Сын: Корнеев Александр

Отец ребёнка: Корнеев Алексей Иванович

Город Спас-Деменск, Калужская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
19.01.1956

Сын: Корнеев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Корнеев Алексей Иванович

Поселок Невидимка, Лысьвенский район, Молотовская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
25.08.1957

Сын: Корнеев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Корнеев Алексей Иванович

Поселок Невидимка, Лысьвенский район, Пермская (Молотовская) область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
01.06.1966

Сын: Корнеев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Корнеев Алексей Иванович

Поселок Невидимка, Лысьвенский район, Пермская область, РСФСР (СССР)
Смерть
Неизвестно
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