Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1951
Сын: Корнеев Александр
Отец ребёнка: Корнеев Алексей Иванович
Город Спас-Деменск, Калужская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
19.01.1956
Сын: Корнеев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Корнеев Алексей Иванович
Поселок Невидимка, Лысьвенский район, Молотовская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
25.08.1957
Сын: Корнеев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Корнеев Алексей Иванович
Поселок Невидимка, Лысьвенский район, Пермская (Молотовская) область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
01.06.1966
Отец ребёнка: Корнеев Алексей Иванович
Поселок Невидимка, Лысьвенский район, Пермская область, РСФСР (СССР)
Смерть
Неизвестно