Усов Савва Дмитриев
Место рождения
Дата рождения17.03.1855 ст.
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1855 ст.
Отец: Усов Димитрий Николаев
Мать: Усова Анна Арефьева
https://yandex.ru/archive/catalog/8dd12776-8a61-45eb-8004-36e93c041e5d/160?center=2824+3525 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 160
Крещение
20.03.1855 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/8dd12776-8a61-45eb-8004-36e93c041e5d/160?center=2824+3525 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 160 Восприемники: Тельминской фабрики крес... Показать все
Смерть
1855