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Усов Савва Дмитриев

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

17.03.1855 ст.

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1855 ст.

Отец: Усов Димитрий Николаев

Мать: Усова Анна Арефьева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8dd12776-8a61-45eb-8004-36e93c041e5d/160?center=2824+3525 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 160
Крещение
20.03.1855 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8dd12776-8a61-45eb-8004-36e93c041e5d/160?center=2824+3525 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 160 Восприемники: Тельминской фабрики крес... Показать все
Смерть
1855
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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