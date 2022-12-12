Шипилов Назар Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 01.01.1935 и 31.12.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бал арестован в поселке Отрожка, пригороде Воронежа, как КВЖДинец. Работал в железнодорожном депо. Вернулся с семьей из Китая примерно в 1934-35 году.
Рождение ребёнка
18.07.1920
Дочь: Растегаева Тамара Назаровна
Мать ребёнка: Шипилова Фиона Исаевна
Смерть
Между 01.01.1935 и 31.12.1939
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область