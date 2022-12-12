Шипилов Назар Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилов Назар Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 01.01.1935 и 31.12.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бал арестован в поселке Отрожка, пригороде Воронежа, как КВЖДинец. Работал в железнодорожном депо. Вернулся с семьей из Китая примерно в 1934-35 году.
Рождение ребёнка
18.07.1920

Дочь: Растегаева Тамара Назаровна

Мать ребёнка: Шипилова Фиона Исаевна

Смерть
Между 01.01.1935 и 31.12.1939
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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