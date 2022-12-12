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Механошина (Куренева) Анфия Васильевна

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Место рождения

Куренева, Туринский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

10.12.1918

Дата смерти

05.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1918

Отец: Куренев Василий Николаевич

Мать: Куренева Аграфена Матвеевна

Куренева, Туринский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1937

Сын: Механошин Анатолий Кириллович

Отец ребёнка: Механошин Кирилл Петрович

село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Бракосочетание
10.12.1940

Муж: Механошин Кирилл Петрович

Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
15.08.1941

Дочь: Давыдова Светлана Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Рождение ребёнка
15.08.1941

Сын: Механошин Владент Кириллович

Отец ребёнка: Механошин Кирилл Петрович

село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Смерть
05.02.1949
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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