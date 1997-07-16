Абустин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абустин Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абустин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.07.1997
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Самоубийство
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