Кошкина Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Прасковья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кошкин Терентий Трофимович

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошкин Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Трофим Нефёдович

Смерть
Неизвестно
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