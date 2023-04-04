Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.03.1750
Reval
Рождение
1750

Отец: Ребиндер Карл Магнус

Мать: Гертруда Шарлотта

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ребиндер Алексей Максимович

Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ребиндер Александр Максимович

Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ребиндер Павел Максимович

Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.05.1804

Сын: Ребиндер Григорий (Георгий) Максимович

Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Юлиана Максимовна

Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребиндер Мария Прокофьевна

Работа или профессия
Неизвестно
майор
Смерть
Неизвестно
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