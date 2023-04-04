Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.03.1750
Reval
Рождение
1750
Отец: Ребиндер Карл Магнус
Мать: Гертруда Шарлотта
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ребиндер Алексей Максимович
Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ребиндер Александр Максимович
Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ребиндер Павел Максимович
Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.05.1804
Сын: Ребиндер Григорий (Георгий) Максимович
Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Юлиана Максимовна
Мать ребёнка: Ребиндер Мария Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
майор
Смерть
Неизвестно