Сотников Роман Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотников Роман Валерьевич

Сотников Роман Валерьевич

avatar

Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

27.11.1978

Дата смерти

20.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1978

Отец: Сотников Валерий

Мать: Белаш Надежда Ивановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.2000

Сын: Сотников Александр Романович

Мать ребёнка: Сотникова Виктория Владимировна

Анна, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.2016

Сын: Сотников Арсений Романович

Мать ребёнка: Сотникова Виктория Владимировна

Смерть
20.04.2021
Анна, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close