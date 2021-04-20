Сотников Роман Валерьевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1978
Дата смерти20.04.2021
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1978
Отец: Сотников Валерий
Мать: Белаш Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.2000
Сын: Сотников Александр Романович
Мать ребёнка: Сотникова Виктория Владимировна
Рождение ребёнка
01.09.2016
Сын: Сотников Арсений Романович
Мать ребёнка: Сотникова Виктория Владимировна
Смерть
20.04.2021