Муравьева Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1939
Дата смерти01.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1939
Отец: Рябченко Владимир Профьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Николай Александрович
Смерть
01.04.2005