Муравьева Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьева Валентина Владимировна

Муравьева Валентина Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1939

Дата смерти

01.04.2005

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1939

Отец: Рябченко Владимир Профьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Николай Александрович

Смерть
01.04.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close