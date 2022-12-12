Ильиных Даниил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: Ильиных Иван Ильин
Мать: Афилия Анисимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Ильиных Игнатий Данилович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Мать ребёнка: Анна
Место жительства
20.12.1815 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область