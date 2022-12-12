Ильиных Даниил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Даниил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1737 г.р.

Мать

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: Ильиных Иван Ильин

Мать: Афилия Анисимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Ильиных Игнатий Данилович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Анастасия Даниловна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Данилович Иван Ильиных

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Ильиных Семен Данилович

Мать ребёнка: Анна

Место жительства
20.12.1815 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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