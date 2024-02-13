Парфентий Онисифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Асикритовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1911
Дочь: Смирнова (Парфентьева) Пелагея Парфентьевна
Мать ребёнка: Ирина Асикритовна
Смерть
Неизвестно