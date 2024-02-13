Парфентий Онисифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфентий Онисифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Асикритовна

Место жительства
Неизвестно
Назарьино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.05.1911

Дочь: Смирнова (Парфентьева) Пелагея Парфентьевна

Мать ребёнка: Ирина Асикритовна

Назарьино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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