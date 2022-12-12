Соколовская (Васильева) Лилия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: Васильева Екатерина
Бракосочетание
Между 1973 и 1977
Рождение ребёнка
29.06.1977
Дочь: Соколовская Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Соколовский Евгений Михайлович
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
31.12.1982
Дочь: Соколовская Яна Евгеньевна
Отец ребёнка: Соколовский Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1984
Дочь: Соколовская Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Соколовский Евгений Михайлович