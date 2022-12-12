Соколовская (Васильева) Лилия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Васильева) Лилия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: Васильева Екатерина

Бракосочетание
Между 1973 и 1977

Муж: Соколовский Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
29.06.1977

Дочь: Соколовская Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Соколовский Евгений Михайлович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
31.12.1982

Дочь: Соколовская Яна Евгеньевна

Отец ребёнка: Соколовский Евгений Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.08.1984

Дочь: Соколовская Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Соколовский Евгений Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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