Рубцова (Самоцветова) Екатерина Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.08.1921
Дата смерти04.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Старинская Нина Антоновна
Отец ребёнка: Рубцов Антон
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Рубцова Галина Антоновна
Отец ребёнка: Рубцов Антон
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Ромашка Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Рубцов Антон
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Довбыш Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Рубцов Антон
Рождение ребёнка
1961
Сын: Рубцов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Рубцов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рубцов Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рубцов Антон
Смерть
04.07.1993