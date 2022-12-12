Рубцова (Самоцветова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Самоцветова) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Редьки, Дубровенский район, Витебская область

Дата рождения

19.08.1921

Дата смерти

04.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921

Отец: Самоцветов Владимир Васильевич

Мать: Самоцветова Елена Фаминична

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Старинская Нина Антоновна

Отец ребёнка: Рубцов Антон

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Рубцова Галина Антоновна

Отец ребёнка: Рубцов Антон

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Ромашка Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Рубцов Антон

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Довбыш Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Рубцов Антон

Рождение ребёнка
1961

Сын: Рубцов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Рубцов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Евгений Антонович

Отец ребёнка: Рубцов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Антон

Смерть
04.07.1993
Редьки, Дубровенский район, Витебская область
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