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Щербинин Михайло Устинович

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Место рождения

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Щербинин Устин Исакович

Мать: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1789

Сын: Щербинин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Щербинина Васса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Щербинина Лукерья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Катерина Сельверстова

Смерть
Неизвестно
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