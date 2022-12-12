Щербинин Михайло Устинович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Щербинин Устин Исакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Щербинин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Щербинина Васса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Щербинина Лукерья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно