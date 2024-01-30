Калошин Владислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1973
Отец: Калошин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1997
Сын: Калошин Ярослав Владиславович
Мать ребёнка: Калошина (Вишневская) Лариса Александровна
Рождение ребёнка
10.07.2016
Дочь: Калошина Мария Владиславовна
Мать ребёнка: Калошина (Вишневская) Лариса Александровна