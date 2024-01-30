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Калошин Владислав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1973

Отец: Калошин Александр

Мать: Калошина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калошина (Вишневская) Лариса Александровна

Рождение ребёнка
10.11.1997

Сын: Калошин Ярослав Владиславович

Мать ребёнка: Калошина (Вишневская) Лариса Александровна

Рождение ребёнка
10.07.2016

Дочь: Калошина Мария Владиславовна

Мать ребёнка: Калошина (Вишневская) Лариса Александровна

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