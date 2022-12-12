Лаптева (Коротенько) Людмила
Место рождения
Дата рождения17.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1948
Отец: Коротенько Иван
Мать: Коротенько Евдокия
Работа или профессия
Между 1971 и 2011
Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
учитель средней школы
Образование
1971
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
высшее педагогическое
Бракосочетание
08.02.1975
Муж: Лаптев Василий
Первопесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.01.1976
Дочь: Резникова Оксана
Отец ребёнка: Лаптев Василий
Рождение ребёнка
14.07.1983
Дочь: Деганова Мария
Отец ребёнка: Лаптев Василий
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011