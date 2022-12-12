Лаптева (Коротенько) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптева (Коротенько) Людмила

Лаптева (Коротенько) Людмила

avatar

Место рождения

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

17.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1948

Отец: Коротенько Иван

Мать: Коротенько Евдокия

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Между 1971 и 2011
Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
учитель средней школы
Образование
1971
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
высшее педагогическое
Бракосочетание
08.02.1975

Муж: Лаптев Василий

Первопесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.01.1976

Дочь: Резникова Оксана

Отец ребёнка: Лаптев Василий

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.07.1983

Дочь: Деганова Мария

Отец ребёнка: Лаптев Василий

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close