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Пелагея Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

25.07.1889

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жбанов Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Мартинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жбанов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Мартинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Леонтий Мартинов

Смерть
25.07.1889

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