Пелагея Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти25.07.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жбанов Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Мартинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонтий Мартинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия
Отец ребёнка: Леонтий Мартинов
Смерть
25.07.1889