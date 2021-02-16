Палина Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палина Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1982

Дата смерти

16.02.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.2009

Дочь: Палина Маргарита Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.02.2021
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