Палина Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1982
Дата смерти16.02.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.2009
Дочь: Палина Маргарита Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.02.2021