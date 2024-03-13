Чернева (Балакина) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернева (Балакина) Марфа Петровна

Чернева (Балакина) Марфа Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1909

Дата смерти

31.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1938

Сын: Чернев Леонид Константинович

Отец ребёнка: Чернев Константин

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Чернев Иван Константинович

Отец ребёнка: Чернев Константин

с. Успеновка, пос Бородиновка, Варненский р-н, Челябинская обл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернев Алексей

Отец ребёнка: Чернев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернев Пётр Константинович

Отец ребёнка: Чернев Константин

Смерть
31.12.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close