Чернева (Балакина) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1909
Дата смерти31.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1938
Сын: Чернев Леонид Константинович
Отец ребёнка: Чернев Константин
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Чернев Иван Константинович
Отец ребёнка: Чернев Константин
с. Успеновка, пос Бородиновка, Варненский р-н, Челябинская обл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернев Алексей
Отец ребёнка: Чернев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернев Пётр Константинович
Отец ребёнка: Чернев Константин
Смерть
31.12.1985