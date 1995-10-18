Никитенко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1964
Дочь: Кривулька Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Никитенко Ольга Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радченко Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Никитенко Ольга Парфеновна