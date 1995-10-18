Никитенко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитенко Сергей Иванович

Никитенко Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1964

Дочь: Кривулька Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Никитенко Ольга Парфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенко Ольга Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радченко Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Никитенко Ольга Парфеновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close