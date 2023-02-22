Раклистов Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раклистов Геннадий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раклистов Пётр Петрович

Мать: Бойкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Раклистова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Раклистов Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно

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