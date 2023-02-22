Раклистов Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раклистов Пётр Петрович
Мать: Бойкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Раклистова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Раклистов Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно