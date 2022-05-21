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Торопова Валентина Ефимовна

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Место рождения

Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

13.09.1941

Дата смерти

21.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941

Отец: Торопов Ефим Филимонович

Мать: Яковлева Ксенья Егоровна(Георгиевна)

Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1966

Дочь: Торопова Марина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.09.1971

Сын: Овечкин Петр Анатольевич

Отец ребёнка: Овечкин Анатолий Александрович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.04.1974

Дочь: Овечкина Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Овечкин Анатолий Александрович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овечкин Анатолий Александрович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.02.1977

Дочь: Овечкина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Овечкин Анатолий Александрович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1978

Дочь: Овечкина Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Овечкин Анатолий Александрович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Анатолий Александрович

Смерть
21.05.2022
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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