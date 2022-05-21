Торопова Валентина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения13.09.1941
Дата смерти21.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941
Рождение ребёнка
02.08.1966
Дочь: Торопова Марина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.09.1971
Отец ребёнка: Овечкин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
06.04.1974
Дочь: Овечкина Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Овечкин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
24.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овечкин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
21.02.1977
Дочь: Овечкина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Овечкин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
06.09.1978
Дочь: Овечкина Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Овечкин Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.2022
Челябинск, Челябинский, Челябинская область