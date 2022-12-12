Тупицын Петр Зиновьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Военная служба
С 1855 ст.
упоминается как сын главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 640,641) с 1855 взят в рекруты. прим. в списке сыновей Зиновия Тупицына значатся два Петра 1821 и 1835 г.р.
Смерть
Неизвестно