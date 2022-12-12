Тупицын Петр Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупицын Петр Зиновьевич

Тупицын Петр Зиновьевич

avatar

Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 1855 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается как сын главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 640,641) с 1855 взят в рекруты. прим. в списке сыновей Зиновия Тупицына значатся два Петра 1821 и 1835 г.р.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close