Белкина (Барскова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелкина (Барскова) Клавдия

Белкина (Барскова) Клавдия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Около 1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсков Константин

Мать: Барскова Мария

Рождение ребёнка
Около 30.09.1936

Сын: Белкин Валерий

Отец ребёнка: Белкин Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белкин Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белкин Михаил Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Михаил Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close