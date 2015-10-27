Белкина (Барскова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барсков Константин
Мать: Барскова Мария
Рождение ребёнка
Около 30.09.1936
Сын: Белкин Валерий
Отец ребёнка: Белкин Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Михаил Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно