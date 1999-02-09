Идлис Борис Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идлис Борис Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1954

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1954

Отец: Идлис Григорий Моисеевич

Мать: Зильберберг Анна Абрамовна

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