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Идлис Борис Григорьевич
Идлис Борис Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1954
Пол
Мужской
Отец
Идлис Григорий Моисеевич
1928 г.р.
Мать
Зильберберг Анна Абрамовна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1954
Отец:
Идлис Григорий Моисеевич
Мать:
Зильберберг Анна Абрамовна
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