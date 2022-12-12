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Цыганков Яков

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

С 1937 по 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.03.1900

Сын: Цыганков Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Цыганкова Жена Якова

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1911

Сын: Цыганков Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: Цыганкова Жена Якова

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Цыганкова Жена Якова

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганкова Жена Якова

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
С 1937 по 1938
В 1937 году он еще жив (его указывает в своей биографии его сын, Алексей Цыганков). По словам Нины, племянницы Клавы, Яков с женой был похоронен на Дорогомиловском кладбище Москвы - рядом с домом сына... Показать все
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