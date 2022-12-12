Цыганков Яков
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиС 1937 по 1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1900
Сын: Цыганков Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Цыганкова Жена Якова
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1911
Сын: Цыганков Аркадий Яковлевич
Мать ребёнка: Цыганкова Жена Якова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганков Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Цыганкова Жена Якова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганкова Жена Якова
Смерть
С 1937 по 1938
В 1937 году он еще жив (его указывает в своей биографии его сын, Алексей Цыганков). По словам Нины, племянницы Клавы, Яков с женой был похоронен на Дорогомиловском кладбище Москвы - рядом с домом сына... Показать все