Кошкина Марья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Марья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1727 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Кошкин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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