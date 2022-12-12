Кошкина Марья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1727
Сын: Кошкин Григорий Семёнович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно