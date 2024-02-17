Евдокимов Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Роман Сергеевич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

09.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
12.04.1997

Жена: Евдокимова Ирина Владимировна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.04.1998

Дочь: Корнюшкина Дарина Романовна

Мать ребёнка: Евдокимова Ирина Владимировна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Ирина Владимировна

Люберцы, Люберцы, Московская область
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