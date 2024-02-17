Евдокимов Роман Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1972
Бракосочетание
12.04.1997
Рождение ребёнка
30.04.1998
Дочь: Корнюшкина Дарина Романовна
Мать ребёнка: Евдокимова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
21.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокимова Ирина Владимировна
Люберцы, Люберцы, Московская область