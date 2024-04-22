Ряйккёнен (Райккерус) Катарина Томасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряйккёнен (Райккерус) Катарина Томасовна

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Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.03.1871

Дата смерти

07.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1871

Отец: Райккерус Томас Андреевич

Мать: Райккерус Магдалена Петровна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1890

Муж: Ряйккёнен Петр Бернхард Петрович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Салли Петровна

Отец ребёнка: Ряйккёнен Петр Бернхард Петрович

Рождение ребёнка
12.09.1892

Сын: Ряйккёнен Эйно Альберт Петрович

Отец ребёнка: Ряйккёнен Петр Бернхард Петрович

Рождение ребёнка
01.07.1896

Сын: Ряйккёнен Суло Евгений Петрович

Отец ребёнка: Ряйккёнен Петр Бернхард Петрович

Смерть
07.10.1947
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