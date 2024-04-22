Ряйккёнен (Райккерус) Катарина Томасовна
Место рождения
Дата рождения15.03.1871
Дата смерти07.10.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1871
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Салли Петровна
Отец ребёнка: Ряйккёнен Петр Бернхард Петрович
Рождение ребёнка
12.09.1892
Сын: Ряйккёнен Эйно Альберт Петрович
Отец ребёнка: Ряйккёнен Петр Бернхард Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1896
Сын: Ряйккёнен Суло Евгений Петрович
Отец ребёнка: Ряйккёнен Петр Бернхард Петрович
Смерть
07.10.1947