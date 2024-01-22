(Шулыгина) Акилина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шулыгин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Шулыгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Шулыгина) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шулыгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Шулыгина) Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Шулыгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Шулыгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Шулыгин Михаил Иванович