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(Шулыгина) Акилина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шулыгин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шулыгин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Шулыгина) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шулыгин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Шулыгина) Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Шулыгин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шулыгин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Шулыгин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шулыгин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шулыгин Михаил Иванович

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