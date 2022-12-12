Муравьёв-Амурский (Муравьёв) Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1809
Дата смерти30.11.1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1809
Отец: Муравьёв Николай Назарьевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1809
Место жительства
С 1846 по 1847
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1847 по 1861
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
30.11.1881
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1881
г. Париж, Франция