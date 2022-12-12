Муравьёв-Амурский (Муравьёв) Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёв-Амурский (Муравьёв) Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.08.1809

Дата смерти

30.11.1881

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1809

Отец: Муравьёв Николай Назарьевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1809
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1846 по 1847
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1847 по 1861
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
30.11.1881
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1881
г. Париж, Франция
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