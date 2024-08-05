Вялкова (Клюева) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1885 ст.
Муж: Вялков Игнат Иванов
Гамалеевка, Сорочинский район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №501, стр. 40
Рождение ребёнка
13.11.1894 ст.
Дочь: Вялкова Екатерина Игнатьева
Отец ребёнка: Вялков Игнат Иванов
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №759, стр. 42
Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Вялков Игнат Иванов
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вялков Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Вялков Игнат Иванов
Смерть
Неизвестно