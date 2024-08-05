Вялкова (Клюева) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вялкова (Клюева) Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1885 ст.

Муж: Вялков Игнат Иванов

Гамалеевка, Сорочинский район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №501, стр. 40
Рождение ребёнка
13.11.1894 ст.

Дочь: Вялкова Екатерина Игнатьева

Отец ребёнка: Вялков Игнат Иванов

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №759, стр. 42
Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.

Сын: Вялков Данил Игнатьевич

Отец ребёнка: Вялков Игнат Иванов

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Вялков Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Вялков Игнат Иванов

Смерть
Неизвестно

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