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Киселев Самсон Тимофеев

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Киселев Тимофей Григорьев

Мать: Агафья Петрова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Киселев Игнат Самсонов

Мать ребёнка: Агафья Филимонова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Киселев Егор Самсонов

Мать ребёнка: Агафья Филимонова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Самсонова

Мать ребёнка: Агафья Филимонова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Киселев Денис Самсонов

Мать ребёнка: Агафья Филимонова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Филимонова

Смерть
Неизвестно
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