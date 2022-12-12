Киселев Самсон Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Киселев Тимофей Григорьев
Мать: Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Агафья Филимонова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Агафья Филимонова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Самсонова
Мать ребёнка: Агафья Филимонова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Агафья Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Филимонова
Смерть
Неизвестно