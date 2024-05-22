Малыжонкова Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1942
Рождение ребёнка
21.02.1969
Дочь: Федорова (Малыжонкова) Марина Павловна
Отец ребёнка: Малыжонков Павел Николаевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.11.1973
Сын: Малыжонков Александр Павлович
Отец ребёнка: Малыжонков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.1973
Сын: Малыжонков Александр Павлович
Отец ребёнка: Малыжонков Павел Николаевич