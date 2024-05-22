Малыжонкова Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыжонкова Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1942

Отец: Мамонов Иван Петрович

Мать: Мамонова (Абаимова) Мария (Марфа) Николаевна

Рождение ребёнка
21.02.1969

Дочь: Федорова (Малыжонкова) Марина Павловна

Отец ребёнка: Малыжонков Павел Николаевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.11.1973

Сын: Малыжонков Александр Павлович

Отец ребёнка: Малыжонков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.1973

Сын: Малыжонков Александр Павлович

Отец ребёнка: Малыжонков Павел Николаевич

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