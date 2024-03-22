Литвякова (Кривожилова) Пераскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвякова (Кривожилова) Пераскева Иванова

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ефросиния Андреева

Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евгения Андреева

Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Литвяков Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Литвяков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1914 ст.

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
1886
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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