Литвякова (Кривожилова) Пераскева Иванова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ефросиния Андреева
Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евгения Андреева
Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Литвяков Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов
Рождение ребёнка
1914
Сын: Литвяков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов
Рождение ребёнка
20.12.1914 ст.
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Литвяков Андрей Ионов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
1886