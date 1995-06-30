Береговой Георгий Тимофеевич
Место рожденияс. Фёдоровка, Константиноградский уезд Полтавской губернии
Дата рождения15.04.1921
Дата смерти30.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Фёдоровка, Константиноградский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1921
с. Фёдоровка, Константиноградский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1928 по 1938
г. Енакиево, Украинская ССР
Место жительства
По 1941
г. Ворошиловград, Украинская ССР
Место жительства
С 1946
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
30.06.1995
Место жительства
По 1995