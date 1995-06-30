Береговой Георгий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береговой Георгий Тимофеевич

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Место рождения

с. Фёдоровка, Константиноградский уезд Полтавской губернии

Дата рождения

15.04.1921

Дата смерти

30.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Фёдоровка, Константиноградский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1921
с. Фёдоровка, Константиноградский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1928 по 1938
г. Енакиево, Украинская ССР
Место жительства
По 1941
г. Ворошиловград, Украинская ССР
Место жительства
С 1946
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
30.06.1995
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1995
Москва, город федерального значения Москва
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