Романов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Григорий Васильевич

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Место рождения

Зихново, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

07.02.1923

Дата смерти

03.06.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Зихново, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
С 1923
Зихново, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
С 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.06.2008
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2008
Москва, город федерального значения Москва
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