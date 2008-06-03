Романов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1923
Дата смерти03.06.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Место жительства
С 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.06.2008
Место жительства
По 2008