Ищенко Станислав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко Станислав Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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