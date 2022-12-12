Лутова Феодосья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутова Феодосья Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гридасова Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Лутов Яков Лукич

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лутова Полина Яковлевна

Отец ребёнка: Лутов Яков Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лутов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лутов Яков Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Лутов Яков Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лутов Яков Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Лутов Яков Лукич

Смерть
Неизвестно
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