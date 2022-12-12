Лутова Феодосья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гридасова Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Лутов Яков Лукич
Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лутова Полина Яковлевна
Отец ребёнка: Лутов Яков Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лутов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Лутов Яков Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Лутов Яков Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лутов Яков Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Лутов Яков Лукич
Смерть
Неизвестно