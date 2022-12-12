Пивень (Дубынина) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивень (Дубынина) Галина Петровна

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Место рождения

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

31.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1941

Отец: Дубынин Петр Иванович

Мать: Дубынина Елизавета Андреевна

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.01.1965

Сын: Цыплаков Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Цыплаков Владимир

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.12.1966

Дочь: Цыплакова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Цыплаков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивень Алексей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыплаков Владимир

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