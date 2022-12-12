Пивень (Дубынина) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения31.12.1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1941
Рождение ребёнка
30.01.1965
Сын: Цыплаков Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Цыплаков Владимир
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.12.1966
Дочь: Цыплакова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Цыплаков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыплаков Владимир